“Cada uno sabe el dolor que carga”: Julia Fernandes sorprendió con sensual fotografía y sincera reflexión

No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tu no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva y los problemas que afronta. Todos tenemos una historia de vida que no debería ser juzgada por quien no la ha vivido y ni siquiera la conoce. Solo yo puedo juzgarme. Yo sé mi pasado, yo sé el motivo de mis opciones, yo sé lo que tengo dentro. Yo sé cuanto he sufrido, yo sé lo que es ser fuerte y frágil, yo y nadie más. Que nadie opine porque sé cómo me enamoré de ti… ¿que es el amor? -tiene 36 lunares y 2 que solo yo conosco