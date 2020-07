Pamela Leiva compartió profunda reflexión sobre la cuarentena y los cambios en su ciclo del sueño

Desde que comenzó la cuarentena por Covid-19 en nuestro país, Pamela Leiva ha mantenido el contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, desde donde ha compartido diversas anécdotas, fotografías e información sobre sus próximos proyectos profesionales.

Ahora, la humorista sorprendió con una potente reflexión sobre cómo ha llevado el encierro, asegurando que ha tenido varios cambios en su día a día. “Hola, no sé si les ha pasado, pero durante estos meses (ohhhhhhh concha la lora ya decimos meses) igual mi sueño ha variado“, partió contando.

Antes “a las 5am estaba con las pepas bien abiertas, está situación me hacía pasarlo mal, me angustiaba mucho despertar tan temprano ajajaja yo se que es una lesera, pero pa que los voy a chamullar… no soy capaz de dormir siestas, no puedo… me encantaría ser de esas personas que duermen su tutito pa acortar el día, pero no, aunque mi cuerpo lo quiera, no hay caso de regalarme a los brazos de morfeo unos 30 minutos, después de las comedias, ojo no veo teleseries, pero esa es la hora de dormir en la tarde”.

“Ahora estoy en la etapa que me duermo más entrada la noche, por que mi cabeza se pone a pensar en tantas cosas, desde soñar con cosas maravillosas hasta el fin del mundo, (cuando me pongo así, cambio el foco, esto lo aprendí siguiendo cuentas de psicólogos), también pienso en cómo está cambiando la vida, cómo nos vamos adaptando y cómo seguimos en esta aventura. También pienso en que me gustaría atreverme hacer más cosas, siento que si no me animo ahora… cuando? Han sentido esas ganas de hacer algo distinto? (Dentro de lo que se pueda sin violar cuarentenas, ni cordones sanitarios… etc)”, agregó, recibiendo varios comentarios de sus seguidores, quienes aseguraron que se encuentran en la misma situación que ella.