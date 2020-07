“Mierda mierda”: Nuevo programa de TVN recorrerá la historia del teatro chileno

Cerca de 200 entrevistas y material de archivo relacionado con el teatro chileno son parte de “Mierda mierda: La función debe continuar”, una serie documental de la productora Inteligencia Colectiva y que debutará este sábado 4 de julio a las 18:30 horas por TVN.

“Instalamos la creación de los teatros universitarios como un hito fundante, donde comienza a vivirse la etapa de oro del teatro chileno. Se profesionalizan estas instituciones con elencos estables, con funciones a tablero vuelto de obras que se estrenaban en Estados Unidos y Europa e inmediatamente se podían hacer en Chile”, dijo Daniel Uribe, director del programa, a ADN.

De esta manera el primer capítulo lleva por título “El auge de los teatros universitarios”, mientras que los cinco siguientes son “El teatro en la dictadura”, “El Trolley y el Teatro de La Memoria”, “La historia del ICTUS”, “Andrés Pérez y el teatro de la transición” y “El teatro contemporáneo”.

Uribe comentó que se encontró material inédito “como ensayos de “La remolienda” con Víctor Jara dirigiendo o el estreno de la obra de Neruda, “Fulgor y muerte de Joaquín Murieta”, en el Teatro Nacional. Hay algunas joyas en películas más que en videos, que tienen un valor en sí mismo por lo que significan y la gente puede sentir lo que era el espíritu de la época”.

Entre quienes fueron entrevistados están Nissim Sharim, Héctor Noguera, Gloria Münchmeyer, Flavia Radrigán, Rosa Ramírez, Alfredo Castro, Paulina Urrutia y Manuela Infante, además de los fallecidos Alejandro Sieveking y Bélgica Castro. Los nexos estarán a cargo de la periodista Rayén Araya.

El estreno del programa se da en medio de la crisis sanitaria que ha afectado a los teatros al no poder realizar funciones. Al respecto, el director de “Mierda mierda” sostuvo que “el arte y la cultura son esenciales pero no las valoramos ni ponemos la problemática sobre la mesa porque nunca, o hace muchos años, que no se discute frontalmente sobre el rol que le tenemos que entregar como sociedad y el que tiene que jugar el Estado”.