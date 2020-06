Joaquín Méndez reflexiona sobre la homosexualidad: “Yo siento que soy un camaleón, tengo sensibilidad extra”

En una nueva entrega de El Apertivo, el programa de Jordi Castell en el Instagram de Revista Velvet que celebra su semana Pride, conversaron con Joaquín Méndez.

El modelo reflexionó sobre la homosexualidad y cómo se la han tomado diversas generaciones, además de recordar el momento en el que su expareja, Camila Recabarren, le contó que iba a revelar que estaba en una relación con una mujer.

“Mi generación está en un punto donde no hizo un click”, aseguró, expresando que “yo siento que soy un camaleón, tengo sensibilidad extra…mi generación no entiende muy bien y se quedó pegada, me hacen ruido, porque estamos en un momento que da lo mismo”.

Luego describió a su ex como “una genia” y apuntó contra aquellos que siguen pensando “que están enfermos y vos estás enfermo que no entendiste nada de la vida, va por normalizar todo. Todavía está el prejuicio un poco y va a seguir pasando, mi sobrino que tiene 15 ya está listo, no es tema, se pone rosa y no le importa”, reveló Méndez.

Sobre el momento en que Recabarren le contó sobre su homosexualidad, el también panelista de Mucho Gusto reconoció que ella “siguió su corazón”. “Cuando me dijo ‘voy a decir esto’, le digo que está perfecto, y me encanta que pueda hacerlo, yo creo que ella es un influenciadora, porque no hay mucha gente que se anima…qué huevos, qué aguante”, reconoció.