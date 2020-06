“Aquí somos todos”: Francisco Saavedra respondió a crítica por aparecer en foto delante de la animadora del programa, Ángeles Araya

Francisco Saavedra le respondió a un usuario que criticó que apareciera en la imagen promocional de Aquí somos todos de Canal 13 delante de la animadora del programa, Ángeles Araya.

“¿Sabes qué? Tienes razón, yo soy el coanimador y solo vengo a acompañar a Ángeles, comparto tu punto de la fotografía. Pero creo que exageran, ella es la animadora , yo solo vengo por unos días. Yo hago Lugares que hablan y Contra viento y marea, pero por ahora no puedo grabarlos”, expuso “Pancho” en Twitter.

“Y te pregunto: ¿qué harías tu teniendo un sueldo mensual ? ¿Te niegas? Yo prefiero ayudar, sobre todo en este programa, hay tantas cosas más importantes que hablar que detenerse a hacer un análisis tan tonto e insidioso”, expresó Saavedra.

“Yo no decido nada, porque no soy el encargado de eso, solo te puedo decir que Twitter es detestable con sus análisis, porque me hacen aparecer a mí como el protagonista de la mala onda y algunos llenos de prejuicios opinan y hacen análisis patéticos. ¿Tú te negarías a trabajar?”, aseveró el animador.

A lo que el usuario contestó: “Si me lo dices a mí, primero te pediría calma, porque sólo expuse lo que hizo tu canal. El resto, como sé que no pasaría por mí, pediría sólo cuidar la imagen de mi compañera que dio inicio esa labor. Es respeto“.

“Respeto que tú no tienes al opinar y exponerme como si yo tuviera algún grado de responsabilidad, si te importara de verdad, llamarías al canal y lo dirías, pero tú intención era generar mala onda contra mí, y la verdad que en estos tiempos lo tuyo no suma, solo resta“, dijo Pancho.

“Insisto que no comprendiste. Te alteró la inmensidad de comentarios negativos mal enfocados. Pero en fin”, respondió el usuario.

“No era una inmensidad (¿20?), tampoco te creas tan importante. Insisto, si la crítica fuera constructiva no escribirías esto en Twitter, mandarías un mail al canal o llamarías, pero hacerlo así era simplemente querer generar daño y mala onda“, concluyó Saavedra.

Puedes revisar el último capítulo del programa haciendo clic aquí.