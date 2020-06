Fernanda Fuentes contó sobre el problema de salud que la hizo ausentarse de “MasterChef Celebrity”

View this post on Instagram

Hola amores! Feliz domingo a todos y feliz día del padre a aquellos que dan todo por sus hijos y feliz día del padre tambien a esas madres guerreras que solas sacan a sus hijos adelante. ❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎 Hoy hay un gran capítulo en @masterchefchile, pero al igual que en el capítulo anterior, no estaré , la vida no siempre es lo que uno quiere y la salud es lo primero ante todo. Ya les conté que en el capítulo anterior me ausenté por estar enferma y para las grabaciones de este capítulo seguía aún enferma. Volveré el próximo domingo más mala que nunca!!… Mentiraaaaa 🙊 jajaja 🍎 Los adoro mil! Gracias por todos los mensajes que me envian día a día Y no se pierdan @masterchefchile ya saben por el 13 después de @teletrece #foodmoments #MasterChefChile #MasterChefcelebrityChile #todosavermasterchef #yomequedoencasaviendomasterchef #yomequedoencasa