“Tengo sentimientos encontrados…”: Faloon Larraguibel se refirió a la suspensión de “Bailando por un sueño”

No sabemos si es un hasta pronto o hasta siempre. . Dejo claro que siempre entrego todo en la pista, doy lo mejor de mi en todo desafío que se me presente. . Hoy toca dar un paso atrás. . Tengo sentimientos encontrados, nostalgia, pena, frustración. . Pero no dejaré que eso apague mi fortaleza. Si algo nos ha demostrado está pandemia, es que tenemos que cambiar, adaptarnos y ACEPTAR. . Tratemos de construir y no destruir a través de las redes, no querer el fracaso del otro. Tratemos de apoyarnos, de ser compañía virtual y cariño. . Les mando abrazos virtuales enormes . #bailandoporunsueño #nuevaetapa #seguiredandolomejordemi #faloon