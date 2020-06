Yamila Reyna furiosa tras el fin de Bailando por un Sueño: “Nos tuvimos que despedir obligados por esta puta pandemia y por todos los que criticaron pero que igual nos miraban”

View this post on Instagram

Nos tuvimos que despedir obligados por esta puta pandemia y por todos los que criticaron pero que igual nos miraban cada noche, nunca entendieron que nuestro único objetivo era ayudar a más de 16 familias que esperaban nuestra ayuda, que solo quisimos llevarles un momento de alegria y entretencion y sobre todo, que éramos más de 100 familias TRABAJANDO no webiando! Que durante las grabaciones se armaban cajas de alimento para los más necesitados.A todos esos que nos señalaron con el dedo,les pregunto que han hecho ustedes por los demás además de criticar? Lamento que hoy lo negativo, le gane a tanto amor entregado💔 Solo me queda decir GRACIAS @fidodj @martincarcamopapic @lateral.tv por tener los huevos de pelearla hasta el final. A mi team @bastian.retamal @letyzamorano @marcoignacio.o por aconpañarme en esta aventura son increíbles y gracias a la tremenda familia que formó este gran proyecto @bailandoc13 ❤️ Y gracias a todo el público que nos eligió cada noche, espero le hayamos alegrado un poquito el corazón. Y se que Dios sabe que hicimos algo con el alma y q nos volverá a reencontrar en la pista💃 #bailandoporunsueño