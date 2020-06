Japi Jane sobre la sexualidad en cuarentena: “No hay nada malo con tener bajo la libido en este momento”

Japi Jane, experta en juguetes sexuales, conversó con Jordi Castell en el programa El Aperitivo, donde se refirió a la sexualidad en tiempos de cuarentena, asegurando que es normal “no tener ganas” en esta situación, ya que uno “es menos interesante”.

En la entrevista, la mujer contó que está pasando el confinamiento junto a su marido e hijo, para luego enfocarse en las relaciones sexuales durante estos difíciles momentos. En esa línea, Jane comentó que siempre “hay espacios para desear, cuando uno está pegado todo el día, se achica ese espacio para desear al otro, el deseo viene de un anhelo, algo que quieres alcanzar, si estás pegado no puedes ver bien a la persona, no generas tanto esas ganas, por lo tanto hay que generar espacios, eso es lo que uno tiene hacer, generar espacios privados dentro de la misma casa. La distancia es muy importante para el deseo“.

“Lo que funciona bien es mandarse mensajes de texto como si estuviéramos separados, como tú estás en una pieza, él está en otra pieza y mandar: en la noche nos encontramos en la cocina… inventar estos espacios, generar espacios donde no hay. En general la libido baja cuando uno está encerrado con otra persona y no tienes tantos temas que conversar, cuando uno sale al mundo vuelve con información, por lo tanto, ahora hay menos conversación, uno es menos interesante al final para la otra persona“, explicó.

Para “encender la llama”, la experta recomendó entrar en un juego sexual, pese a que uno no tenga muchas ganas. “No hay nada malo con tener bajo la libido en este momento, puede ser que no haya ganas… Entrar en un juego sexual, aunque no tengas ganas o estés cansada, con un lubricante puedes probar, puede ser que te nazcan las ganas. Es como ir al gimnasio, cuesta ir. La mente es un órgano sexual muy importante, uno tiene que conectarse mentalmente con lo que está pasando en ese momento”.

Respecto a los juguetes sexuales y los hombres, Japi Jane aseguró que ellos piensan que “si uno necesita un juguetito es porque no es suficiente, o no están haciendo algo que deben hacer. Lo ven como una amenaza en vez de una alianza. Es una ayuda, uno se cansa a veces, básicamente es para sumar nuevas experiencias, es un aliño. Si uno toma un rico vino, si tomas el mismo vino todos los días y nunca pruebas nada nuevo, ese vino te puede cansar, hay que ir probando“.