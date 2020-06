La Rancherita reveló que atraviesa un difícil momento debido al Covid-19

View this post on Instagram

Con tristeza en el alma porque esta pandemia de mierda se ha llevado a tanta gente y hoy nos llevó a la tía Verónica, mamá de mi querida amiga Jocelyn, presidenta de mi fans club. Querida amiga has sido como una hermana para mi en todos estos años y tu mamita, como la mía propia, una de las pocas personas que me recibió siempre en su casa con tanto amor y llena de atenciones ,como una madre. No sabes cómo siento su partida, pero tengo la certeza de que se fue directo al cielo porque era la mujer más buena de este mundo, luchadora, trabajadora, humilde y la mejor mamita. Sé que se encontrará en el cielo con mi mamita y desde allí nos cuidarán por siempre. Te quiero amiga @x.jossiii.x