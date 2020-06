Crean petición para sustituir estatuas en honor a los soldados confederados de USA por una de Britney Spears

Una residente del estado de Louisiana, Estados Unidos, creó una petición para que todas las estatuas en honor a los soldados confederados sean reemplazadas por una de Britney Spears.

Para esta habitante, la intérprete de “Don’t Let Me Be The Last To Know” es “una heroína de Louisiana” y “un ser humano influyente”.

La mujer asegura que, pese a que la “reina del Pop” nació en Mississippi, ella vivió durante varios años en un pequeño pueblo de Louisiana, llamado Kentwood. Además, hace un listado de las contribuciones que Britney Spears ha hecho a la sociedad a lo largo de su carrera.

“Actualmente dona algunas de sus ventas de boletos de Las Vegas a escuelas de Louisiana para la recuperación de inundaciones. El dinero donado será aportado a un fondo estatal, que ayudará a los maestros a comprar suministros y materiales”, es uno de los ejemplos que Kassie entrega.

“Ella ya tiene una estrella en el ‘Salón de la Fama’ de Hollywood. Es hora de que su estado la honre con el honor que se merece“, se puede leer en la petición, la cual tiene casi 50 mil firmas.