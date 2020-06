“Tantas víctimas han causado alrededor del mundo”: Miguel Bosé aseguró que está en contra de las vacunas para combatir el Covid-19

“Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates”, concluyó.

Recordemos que la madre de Miguel Bosé, Lucía Bosé, falleció el pasado 23 de marzo a causa del Covid-19, generando gran repercusión a nivel mundial.