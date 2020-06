Hijo de Benjamín Vicuña grabó sin querer tenso momento entre su papá y China Suárez

El hijo mayor de Benjamín Vicuña y Pampita, Bautista, grabó sin querer un tenso momento entre su padre y China Suárez.

El hecho fue captado cuando el niño de 12 años realizó una transmisión en vivo en Instagram, cuenta manejada por su madre y donde tiene más de 130 mil seguidores, por el cumpleaños número 8 de su hermano Beltrán.

Cuando el menor comenzó a grabar se escucha una “discusión” de Vicuña y María Eugenia.

El actor nacional dice un tanto contundente: “A ver, esto es así“. Ante lo cual China le responde: “¿Qué mi amor? Está toda húmeda la leña o le tiraste vos el coso“.

Momento en que Vicuña se da cuenta que su hijo está grabando, por lo que le dice a su pareja: “Mi amor estás en vivo para todo el mundo“.

El niño responde: “No me está viendo nadie papá. China…“, alcanza a decir Bautista, momento en que Suárez asevera a Benjamín: “Es peor lo que me acabás de contestar vos“. El momento se viralizó rápidamente.

Revisa aquí el video: