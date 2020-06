“Con hartos menos tatuajes”: Jani Dueñas compartió postal del recuerdo en la que posa desnuda

View this post on Instagram

con hartos menos tatuajes que ahora pero con la misma actitud ✊🏻🖤 #Repost @instaegoego ・・・ El último tiempo hemos visto como han cerrado sus versiones impresas emblemáticas revistas a nivel mundial. Hoy viernes rendimos tributo a @revistaviernes después de casi 6 años de existencia con una selección de las famosas que posaron para su sección de desnudos. Fotografía de @nachonal ✨🤍