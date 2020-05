Policías golpean al actor John Cusack durante protestas en Estados Unidos

Miles de estadounidenses se han volcado a las calles para protestar frente al asesinato de George Floyd por parte de un policía en Minneapolis.

Uno de ellos fue el actor John Cusack, quien publicó en su cuenta de Twitter que fue agredido por varios uniformados, quienes además ocasionaron graves daños en su moto.

“No les gustó que grabara el auto prendido fuego, así que vinieron por mí con bastones. Golpearon mi moto. Aquí está el audio”, escribió junto a un video.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike. Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v ”

Aún así, continuó realizando grabaciones. “Estos fueron algunos de los pacíficos oficiales que gentilmente tunearon mi moto con sus bastones”, añadió irónicamente.

These were some of the peace officers – who gently tuned up my bike with their batons- pic.twitter.com/atMf8VaV6l

Al rato, lanzó una nueva reflexión. “Gracias a Dios, se siente como un torrente de indignación, una ola que alcanza su punto máximo: la escena de Chicago se trataba de conseguir estar en la torre Trump la mayor parte del día”.

Would be very surprised if this is a one or two day event / this may well be the beginning of end of trump loathsome era – thank god -feels like many streams of outrage coming to a head- a wave peaking -Chicsgo scene was about getting to trump tower most of day

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020