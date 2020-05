Daniela Nicolás compartió sesión fotográfica que hizo por videollamada y causó furor en Instagram

View this post on Instagram

Siempre dimos por sentado el tener a los amigos cerca, poder verlos y abrazarlos. Es difícil el brusco cambio que todo esto nos trajo, con el @matiasmontenegro__ nos las ingeniamos para poder crear contenido a distancia y así sentir esa cercanía que hacia falta y poder usar la cabeza en crear cosas distintas y despejarse un poco. Por medio de Facetime (Videollamada) hicimos estas fotos que me encantaron!! ♥️ Me sentí libre, y me subió el animo, ya que como muchos imagino he tenido unos días bien bajoneados, tanto tiempo de soledad hacen que pases mucho de ese tiempo en tu cabeza cuestionándote todo, incluso criticándote, siendo muchas de esas críticas hacia tu cuerpo. Por eso estas fotos me ayudaron a liberarme un poco de esos pensamientos negativos y al menos por unos minutos sentir que todo esto no estaba pasando. ♥️