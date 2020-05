Snoop Dogg arremetió contra 6ix9ine y este le envió una dura respuesta

Esta semana, Snoop Dogg se lanzó con todo en contra de 6ix9ine en redes sociales. Todo esto porque el joven trapper se convirtió en “soplón” de la Policía para reducir su condena en la cárcel por varios delitos, entre esos abuso sexual, porte ilegal de armas y crimen organizado.

El ataque de D-O-Double-G comenzó cuando un periodista de hip-hop publicara en su Instagram la portada del nuevo sencillo de Tekashi, llamado “GOOBA”, el cual generó polémica en redes sociales por seguir y darle pantalla “artistas cancelados”.

Al ver esta publicación, el intérprete de “Gin and Juice” respondió: “Deberían dejar de publicar a esa rata en todos estos medios de comunicación, lo que hace que las denuncias sean ‘geniales’. Soy de la vieja escuela, esta mierda de 69 y todos quienes lo apoyan en este momento en New York son una mierda. Entiéndeme, y si no es así jódete tu también”.

Posteriormente, el artista de 24 años hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde se disculpó por ser un soplón, asegurando que era lo que tenía que hacer. Durante el live, Daniel Hernández también aprovechó de enviarle un mensaje a todos los raperos “old school” que lo han criticado por estar dentro o fuera de la cárcel, sobretodo a Snoop Dogg.

“Si una rata llegara a tu casa y vendiera más que yo, yo también estaría enojado. No me gustaría. Te prometo que estaría loco. Tienes todas las razones para estar enojado. No importa cuánta suciedad arrojes sobre mi nombre, y lo he visto todo: todos quieren estar callados ahora. Durante dos años, todos se burlaron de mí. Pude venir a casa y ser una leyenda a la edad de 24 años porque llegué a casa y la rata está vendiendo más que tú“, respondió.

