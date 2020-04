Amiga de Angie Jibaja aseguró que la modelo piensa que su agresor “la va a matar”

Angie Jibaja se encuentra atravesando un difícil momento luego de que su supuesta pareja, Ricardo Márquez (75), le disparara tras una discusión.

Sobre esto conversó Lady Mejía, una de las mejores amigas de la peruana, quien en conversación con Magaly TV dijo que la exchica reality está asustada.

“A veces tiene pánico, está en shock. A veces piensa que el hombre la va a ir a matar y tiene ataques de pánico y piensa que la va a matar y empieza a gritar ‘me va a matar, me va a matar’. Angie no está bien”, contó.

También reveló que el hombre las habría mantenido, a ella y Angie, amenazadas bajo pistola durante 20 minutos. “Hasta la clínica han pasado como cuarenta minutos. A mí me dijo que me siente atrás, pero no lo hice, porque pensé: ‘ahorita nos mata’“, aseguró.

Sobre el día en que le dispararon a Angie, Lady aseguró que su amiga no estaba drogada y que “cuando hemos estado conversando en todo momento, en mi delante no han fumado”.

Recordemos que Jibaja ya no se encuentra internada en la clínica, sino que se está recuperando con sus seres queridos.