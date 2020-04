“Nunca me preparé para las críticas”: Ignacia Antonia respondió entre lágrimas a funa en su contra

Hace algunos días, Ignacia Antonia fue funada a través de redes sociales por realizar un insólito video en TikTok, donde utilizó un serio audio para “entretener” a sus seguidores.

En el registró que le valió la funa, la joven de 18 años aparece con su madre, a quien le dice “mamá, si un día desaparezco, no les creas”, para luego ponerse a bailar enérgicamente con la música que suena de fondo.

Sin embargo, el audio que utilizó al principio de su video corresponde a una campaña por los femicidios ocurridos en el mundo, por lo que sus seguidores la acusaron de burlarse de un tema totalmente serio.

Ignacia Antonia, reina del tiktok, influencer con más de 3m de seguidores en ig subió este video donde claramente se burla. pic.twitter.com/TUXcrowd2u — Funaforgiles🇨🇱🍺 (@funaforgiles) April 4, 2020

Tras las críticas que recibió, Ignacia hizo un Live en Instagram donde, entre lágrimas, reconoció su error. “Nunca me preparé para las críticas, o para los comentarios”, señaló.

En esa línea, comentó que “no quiero que les de lástima o les de pena, solo quiero dar mi punto de vista. Los que tuvieran un mal concepto de mi, por algunas cosas, supieran que nada de lo que he hecho lo he hecho con mala intención ni lo he hecho de mala persona“.

“Solo que, todavía no soy una persona totalmente madura y no he vivido muchas cosas, no le veo el lado malo a nada y después me toca darme cuenta que sí hay cosas que están mal y todos nos equivocamos”, agregó.

Pese a sus explicaciones, varios usuarios de redes sociales le comentaron que no es un tema de madurez, sino que “de tener dos dedos en la frente”.