Faloon Larraguibel e infidelidad de Jean Paul Pineda: “estuve con psiquiatra”

El exchica Yingo, Faloon Larraguibel, se refirió a la infidelidad que vivió por parte de su esposo, Jean Paul Pineda.

En el último capítulo de Podemos hablar de CHV, la modelo confesó que “fue un dolor muy grande, estuve tratándome con psiquiatra“.

La pareja todavía no estaba casada cuando ocurrió la infidelidad, pero ya tenían a dos de sus tres hijos.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en 2018 en una discoteque de Concepción, cuando se filtró un video del futbolista besando a otra mujer.

“Me costó mucho, tenía ganas de agarrarlo y matarlo. Me sentía vacía. Yo le decía que me había destruido la vida, porque ya no sabía qué hacer, no podía pensar (…) Fue súper difícil, pero se puede perdonar y se puede recuperar el amor que tú crees que se va con este tipo de cosas”, explicó.

Larraguibel dijo que Pineda la ayudó mucho para superar lo sucedido, ya que fue sincero con todos los detalles respecto a la infidelidad.

La modelo confesó que lo perdonó, pero que la traición no se olvida. Además, concluyó que quizás si ocurre de nuevo, como está enamorada, probablemente lo volvería a perdonar.

“Que no vea esta parte, porque o si no el hueón se va a… jajajaja”, finalizó.

Puedes revisar el momento (1:14:00) haciendo clic aquí.