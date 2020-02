La modelo argentina Rocío Marengo presentó en redes sociales a su pareja, con quien lleva un año de relación.

“¡Hoy un año más de muchos! Gracias mi amor por hacerme la mujer más feliz del mundo. Me acompañas en todas desde el día que te conocí. Me entendés, me conocés, me querés bien… tu amor, paciencia, alegría y cafecitos a la mañana son todo lo que está bien. Estoy orgullosa de vos. Te amo“, escribió la argentina en Instagram.

Esta es una de las primeras veces que la actriz comparte imágenes junto a Eduardo.

La publicación ya acumula más de 13 mil likes, donde la confirmada participante de MasterChef Celebrity recibió felicitaciones por parte de distintos famosos.