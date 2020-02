“Sigo en shock”: JLo elogió a exparticipante de “Rojo” por video bailando

La cantante Jennifer Lopez elogió en Instagram a la exbailarina de Rojo de TVN, Jazz Torres.

Esto, porque la joven compartió un video haciendo el reto #JLoTikTokChallenge, donde deben recrear sus pasos en el Super Bowl.

La bailarina nacional se sumó y se grabó haciendo parte de la coreografía.

Según detalló Torres a LUN, tras practicar una tarde en el espejo, le pidió a su pololo que la grabara, y luego subió el video a la red social.

Al día siguiente, su pareja le avisó que la “la diva del Bronx” había reposteado su video en TikTok y en sus historias de Instagram.

Además, JLo escribió en el video “you are killing it (algo como ‘la estás rompiendo’)“.

Cuando la chilena vio esto, “quedé impactada, me quedé como un minuto callada. Todavía estoy en llamas“, confesó.

La misma coach de Bailando por un sueño compartió el video y el reposteo de la artista estadounidense.

“Y aquí sigo en shock. Esta mujer es inspiración y poder para todo el mundo. Me encanto hacer el #JlotiktokChallenge. Estoy en llamas. Eres la queen JLo“, agregó Jazz.