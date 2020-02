“Por qué no me presta…”: Maluma se refirió a los rumores sobre su supuesta homosexualidad

El cantante colombiano Maluma se refirió a los rumores sobre su supuesta homosexualidad.

A través de un live en Instagram, el artista aseveró entre risas “la gente es muy estúpida, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Dejen la huevoneá, yo no soy gay. Si fuera gay, ya lo hubiera dicho“.

“El que dijo que yo soy gay, por qué no me presta a su novia un momentico para ver qué tan gay… me hacen reír”, agregó.

Esta última frase causó polémica, ya que usó la palabra “prestar“, por lo que lo acusaron de dejar en evidencia que ve a las mujeres como “un objeto”.

Por otra parte, cabe recordar que el intérprete de HP está soltero desde fines del 2019, luego de terminar su relación de 2 años con la modelo Natalia Barulich.

