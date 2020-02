Lisandra Silva desclasificó sus complejos durante las primeras semanas de embarazada

Con 24 semanas de embarazo, Lisandra Silva disfruta a plenitud la espera de su hijo Noah, junto al bailarín Raúl Peralta. La actriz y modelo cubana ha realizado diversas sesiones de fotos, entre ellas una para la Revista Velvet.

En la publicación, Silva aparece con distintos vestuarios y tocados, inspirados en sus raíces isleñas y con influencias de otros lugares. “Yo soy cubana pero mis orígenes están divididos. Mi familia tiene sangre africana y sangre española. Amo la unión entre las razas y entre los pueblos y quise hacerle un homenaje a mis ancestros”, señaló la modelo al citado medio.

También se refirió a cómo ha vivido su embarazo desde el punto de vista físico: “Por algún motivo yo me miraba al espejo y veía celulitis, retención hídrica, ojeras y cansancio… Pero en el trabajo y en las redes sociales todos me decían ‘qué hermosa, qué radiante, qué luminosa tu piel, qué hermosa sonrisa’ y esos piropos me han hecho creerme el cuento. ¡Me veo increíble embarazada!“.

En una de las instantáneas que publicó la revista, Lisandra Silva aparece junto a Raúl Peralta.