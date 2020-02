Dictan orden de detención contra Marlen Olivari por no llegar a audiencia

Durante esta jornada Marlen Olivari debería haberse presentado en el centro de justicia de Santiago en el marco de una querella por injurias y calumnias interpuesta por su exabogada Paula Oyarce.

Como no llegó a la audiencia, el tribunal dictó una orden de detención contra la modelo y precandidata al municipio de Viña del Mar, no encontrando “suficientes” las excusas presentadas por su abogado, Iván Reyes.

“No es por rebeldía, no es por haber cometido algún delito. Es porque no se consideró justificada su inasistencia”, expresó el representante en el matinal Hola Chile, añadiendo que la resolución del tribunal y la falta de plazo para acompañar documentación que acreditara “su sistema nervioso”, hicieron que Olivari no llegara.

Reyes añadió que no hay un afán de evadir a la justicia, que se presentará durante esta jornada o más tardar este jueves 20, y que iniciará acciones legales contra su exequipo colaborador próximamente.