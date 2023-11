Black Friday: Sernac oficiará a organizadores y fiscalizará a empresas participantes

Previo a una nueva edición del evento de comercio “Black Friday”, el Servicio Nacional del Consumidor -Sernac- informó que oficiará a la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara de Comercio de Valparaíso y a la Cámara de Comercio de Puerto Montt como organizadores, para “asegurar que las empresas asociadas cumplan estrictamente con las disposiciones que establece la Ley del Consumidor“.

Mediante el oficio, el Sernac recalcó que las empresas deben informar adecuadamente los precios de los productos y el porcentaje de descuento para el evento, el plazo de despacho, la garantía legal, entre otros aspectos que podrían afectar a los consumidores y clientes que compren productos en el Black Friday.

El Black Friday se realiza desde este viernes 24 hasta el lunes 27 de noviembre, fechas en las que los consumidores podrán realizar las denuncias respectivas en caso de alguna irregularidad.

Atención en el despacho de productos

Al respecto, el director nacional del Sernac Andrés Herrera, recalcó que, dada la relevancia de este evento, especialmente considerando que muchas personas aprovecharán de comprar pensando en Navidad, el deber de profesionalidad de las empresas debe ser aún mayor, especialmente respecto de los plazos de despachos de los productos.

“Como Sernac vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las empresas para verificar que cumplan estrictamente con lo que establece la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, normas que regulan los derechos de las personas consumidoras, y también establece los deberes de las empresas, para que esta experiencia de compra resulte beneficiosa y no se convierta en un dolor de cabeza porque el producto no era el adquirido o el plazo de despacho no se cumplió”, indicó el director del organismo sobre el oficio por el Black Friday.

Fiscalización del Black Friday

En tanto, el Sernac indicó que fiscalizará el comportamiento de las empresas en el evento de Black Friday, revisando los reclamos que realicen los consumidores junto con las alertas ciudadanas y las menciones en redes sociales, para apuntar la fiscalización hacia esos temas puntuales.

Además, el organismo indicó que en los días previos, se han estado monitoreando los sitios web de múltiples empresas que participarán en este Black Friday, para corroborar cómo están informando el derecho a la garantía legal, junto con verificar que no existan restricciones o limitaciones para su ejercicio, entre otros temas.