Asociación de Bancos: “No somos lo que éramos hace cuatro años atrás, somos un país más pobre y más riesgoso”

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) tiene un diagnóstico pesimista de la economía nacional pese a, por ejemplo, el fin de la alerta sanitaria, las coincidentes proyecciones hechas por el Ejecutivo respecto a la inflación, e incluso que esas mismas cifras coincidan con el Informe de Política Monetaria (IPoM). José Manuel Mena, presidente del gremio, explicó, la mañana de este lunes en ADN Hoy, que son dos los elementos que grafican la economía en general, y el mercado bancario en particular:

“Primero, el resultado de los bancos es la suma de las actividades de los distintos rubros. Es la suma de lo que le pasa al resto de la economía. Todavía estamos con cifras negativas en términos de actividad, -3% respecto al año pasado. Estamos intentando salir de un pantano: estamos aún en un pantano en cuanto a la mirada que como país quisiéramos tener, con un crecimiento en torno al 3%, sobre el 4%. No lo veo por ningún lado. Estamos volviendo a niveles, probablemente en torno al 2% en el año, que es una actividad muy baja, que sobre la población significa que no tengamos un crecimiento per cápita”.

Se suma también que el consumo ha disminuido. Así, por ejemplo, “hay una caída que permanece”, resumió Mena. Luego precisó: “En términos de actividad, el stock total de créditos al sector de micro y pequeña empresa está al igual que en tres años atrás. A pesar de programas muy importantes, como Fogape, que tiene garantía del Estado, está igual que hace tres años; en términos de grandes empresas, el crédito está -10% más bajo que hace tres años”.

“El otro es (el crédito) hipotecario, que tiene un ritmo más lento, como es a largo plazo la evolución es más lenta. El nivel se mantiene parecido, con un flujo que está a la mitad de lo que podría haber sido tres o cuatro años atrás. Anualmente, se entregaban US$1.600 millones en créditos hipotecarios; hoy estamos en US$800 millones”, graficó Mena.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy José Manuel Mena (@AbifChile ) y estado de la economía: “Todavía estamos con cifras negativas en la actividad, con una caída de cerca del 3% respecto al año pasado. Estamos intentado salir del pantano” 📻 https://t.co/8szv34JQPF

💻 https://t.co/jJWR6Tlay3 pic.twitter.com/zNshYT6UoI — Radio ADN (@adnradiochile) September 25, 2023

Pero con una tasa de interés a la baja por parte del Banco Central, vaticina el presidente de la ABIF que “es difícil que la tasa se mueva de ese 4%, que mejore o disminuya: tiene que ver no con lo que el Banco Central hace, sino con el tipo de economía que tenemos, cuán estable y promisoria. Eso significa que un inversionista compra bonos de Chile a 20 o 30 años”.

Complementó después: “No somos lo que éramos hace cuatro años atrás, en términos que somos un país más pobre y más riesgoso. Esos dos conceptos hacen que nuestra tasa de largo plazo, que nuestro país en su bono logra recuperar, que significa recuperar una mejor calificación de las calificadoras de inversión; significa tener un horizonte despejado en términos de inversión; que no se dé la noticia que se está dando, en que en el Servicio Ambiental no hay inversión, que es lo que los bancos vemos”.

Aunque, a su juicio, es un problema que arrastra el país desde hace 10 años. “Estamos saliendo de una baja necesaria para volver a un déficit fiscal razonable, gestionable. Era necesario hacer esta contracción. Si uno dice que era una U, estamos a una vuelta ascendente. Hemos pasado un bajón, pero no vemos una tasa de inversión, de actividad, de nuevos proyectos, de demanda de crédito, que los bancos matizan con un perfil de riesgo para que ese crédito se pague, pero hoy la traba no está en la oferta, sino en la demanda de crédito que permita que el crecimiento en nuestro país vuelva a tasas mayores en los próximos 2 años (…) Hay que pensar fuera de la caja, partiendo de una base de estabilidad política e institucional, que dé horizonte, pero se necesita buscar mecanismos pro inversión que permita que la economía crezca”, añadió Mena.

Proceso constitucional

A juicio de la banca, la discusión y redacción de una nueva Constitución pareciera ser “el ojo de una tormenta, que parece que estuviera más calma. Pero el punto final requiere de reglas claras a largo plazo. El inversionista que el país requiere para volver a ritmos relevantes de crecimiento implica tener una mirada clara al menos a 30 años de inversión. No me refiero a industrias de recursos naturales, sino una fábrica. Para eso se requieren reglas claras y ojalá pro inversión. Para eso es necesaria una Constitución, ojalá moderna, pero que convoque a una mayoría del país”.