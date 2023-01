Las conclusiones de Marcel a casi un año de Gobierno: “La filtración de un audio es difícil de comparar con la modernización del acuerdo con la Unión Europea”

Para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la administración del Presidente Gabriel Boric a casi un año de su llegada ha sido más de aciertos que de desaciertos, de goles que de autogoles. Y para este 2023, es optimista.

Los balances fiscales de cierre del 2022 son “positivos, con un superávit efectivo superior al 1% del PIB, el primero desde 2012. El balance estructural también será positivo, en torno a 0,5% del PIB”, dijo este domingo en entrevista con La Tercera. El motivo detrás de esos números, precisó después, es por “un manejo responsable de las finanzas públicas, donde en un año no solo nos hemos hecho cargo de la corrección de los gigantescos desbalances de 2020 y 2021, sino que también hemos roto con una tendencia a los desequilibrios fiscales y el aumento de la deuda que se arrastraba por más de una década”.

Los ingresos fiscales superaron lo previsto, gracias a la recaudación tributaria no minera y las rentas de la propiedad. Pero acotó que la reducción del gasto fue la principal razón de los números azules. Así, para el segundo trimestre de 2023 se debería retomar el crecimiento. A ello se suma una proyección inflacionaria por debajo del 10% y el crecimiento “sostenible” ya en 2024.

Balance

A solo días de cumplir un año en el Gobierno, el secretario de Estado calificó este tiempo como “muy intenso”, producto de la crisis económica y las presiones inflacionarias. A ello también se agregan los desafíos en el corto plazo y los cambios estructurales: “Tuvimos la necesidad de ir combinando y ser capaces de lidiar con los desafíos de corto plazo, junto con los cambios más estructurales. Este es un gobierno que podría haber estado dominado por la coyuntura, perdiendo su norte, o podría ser un gobierno muy obsesionado por los cambios estructurales y desestimar los temas de corto plazo. Lograr ese equilibrio ha requerido esfuerzo, y creo que en buena medida se logró”.

Usó el tiempo también para responder a quienes critican las “desprolijidades” de la actual administración: “Cuando se ve un gobierno encabezado por un Presidente joven, probablemente se le tiende a buscar o se tiende a interpretar cosas que pasan de una determinada manera. Un equipo con limitada experiencia de gobierno está más expuesto a los errores, pero este ha demostrado tener mucha capacidad de hacer autocrítica y corregir dichos errores”.

“Uno tendría que comparar los autogoles con los goles, y creo que el gobierno del Presidente Boric durante el primer año se ha anotado logros muy importantes (…) Claramente son más los goles que los autogoles, sobre todo considerando las magnitudes relativas de las cosas. Por ejemplo, la filtración de un audio es difícil de comparar con la modernización del acuerdo con la Unión Europea”, espetó.

Lo que ha ocurrido y no se ve reflejado en las encuestas, dijo Marcel, es el aumento del ingreso mínimo, la baja en la violencia rural en La Araucanía, también los delitos a la baja en Barrio Meiggs, y la reinversión en las rentas del litio. “Si me preguntan a mí, que me ha tocado mirar el Estado desde adentro por muchos años, diría que hay logros de este gobierno que no son tan visibles, pero que en el contexto en el cual hemos estado navegando son muy meritorios”, resumió.

Reforma tributaria

Con la discusión de la reforma tributaria y las críticas de la oposición al impuesto a los altos patrimonios, el ministro de Hacienda lanzó sus dardos en contra de la crítica no propositiva: “A estas alturas, lo que uno debería esperar, más que reparos, es propuestas. Si la oposición piensa que este impuesto tiene una serie de problemas, entonces debería plantear una propuesta, como lo que ha estado insinuando el empresariado”.

Con todo, espera a que, de aprobarse la propuesta en 2023, comience su recaudación en 2024 y esté en régimen en 2026 y 2027. “La urgencia para aprobar la reforma tributaria tiene que ver con reducir la incertidumbre en la economía, para los contribuyentes. Estos merecen saber cuanto antes qué sistema tributario se les va a aplicar a futuro, y despachar pronto la reforma, con los ajustes que requiera, es clave para responder a ello”, concluyó.