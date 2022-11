Las proyecciones en Lo Valledor tras paro de camioneros: “Es probable que el fin de semana los productos tengan valores más adecuados”

Los camioneros (los asociaciones de ASODUCAM BÍO-BÍO, Fuerza del Norte, Agredum Alto Hospicio, Utramag y Federación de Camioneros Centro Sur) y el Gobierno firmaron un acuerdo para poner fin al paro de los transportistas, luego de ocho días de movilización. Así, se estableció la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), un proyecto de ley para estabilizar el diésel y la extensión del reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año.

El saldo que dejó la movilización fueron 34 querellas por Ley de Seguridad del Estado y 20 detenidos (la mayoría de Coquimbo). Pero sobre todo, trajo como consecuencia una reactivación en la venta de frutas, verduras, hortalizas y de la gran agricultura, en general, del país. Así lo dio cuenta Marcelo Araya, gerente de Comunicaciones de Lo Valledor, la mañana de este martes en ADN Hoy.

“Está llegando el tomate de Arica, que era el punto con mayor conflicto: si esta mercadería no tenía salida, y la única salida se hace a través de Lo Valledor desde donde se distribuye a regiones… La gente estaba esperando en algunos puntos con su carga y rápidamente, cuando supieron que se había levantado el paro, ya empezaron a llegar. Nos está llegando también la carga de La Serena, Ovalle; el apio, que tanto echa de menos la gente, ya está llegando. Esto se está normalizando poco a poco, agarrando la fuerza de lo que ha sido siempre el mercado”, resumió de entrada el representante.

El temor era por los efectos en los pequeños hortaliceros: “Traen su carga y la gente dice que tiene tremendo camión; una carga completa en la noche, si lo vende completo, puede llevarse unos $6, $7 millones, que no es nada cuando llega el momento de que él tiene que costera y dosificar durante meses. Por ejemplo, una coliflor demora ocho meses en crecer. Entonces teníamos nosotros temor que el pequeño agricultor, que tiene un capital muy precario, no pudiera entregar su producto, no lo pudiera comercializar y dejas a una persona no solo cesante: deja sin alimento para futuro a alguien que no va a poder reinvertir. Por eso era urgente que terminara el paro, en ese sentido: para que se desarrollara la cadena de alimentación que habitualmente existe”.

Con todo, y sobre los precios, Araya aseguró: “Estos demorará una semana en volver a normalizarse. Aquí rigurosamente opera la oferta y la demanda y la libre competencia: cada uno de los camiones vende a un precio. Si se está quedando con la carga, tiene que empezar a bajar los precios. Entonces estos precios se van a empezar a regularlizar normalmente, creo que a partir de mañana (…) De aquí al domingo, es probable que el fin de semana tengan valores más adecuados”.