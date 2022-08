Tus Finanzas Familiares: ¿Cuáles son los cambios en la ley de los derechos del consumidor?

El martes recién pasado, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley de Fortalecimiento de la Protección de los Derechos del Consumidor, la que amplía las facultades del Sernac para obligar a las empresas a responder ante los reclamos y sancionarlas si no cumplen la ley.

Esta nueva reglamentación, que está apunto de ser promulgada de manera oficial, fortalece al Sernac con funciones fiscalizadoras y entrega más margen de acción a las asociaciones de consumidores, las que ahora podrán ofrecer asesoría jurídica a los afectados.

Leer también Sernac y publicidad de marcas con influencers: “Se busca una mayor transparencia hacia los consumidores” CyberDay 2022: ¿Cómo ingresar reclamos y alertas en Sernac?

Dado lo anterior, en el espacio de educación financiera de ADN, los conductores Krishna de Caso y Alejandro Guzmán revisaron estos y otros cambios a la ley que promete reforzar los derechos de los consumidores.

Respecto de la inflación y el alza sustantiva a los precios de los insumos básicos, especialmente los alimentos, Guzmán recomendó cotizar “en los lugares más baratos. No hay que recorrer su ciudad buscando 10 proveedores, pero búsquese dos o tres que sean más baratos. Las ferias libres, los supermercados mayoristas”.

De Caso agregó que “también las ofertas de los propios supermercados, porque hay gente que puede solamente ir al supermercado que le queda a dos cuadras por no tener movilización”.

“Y visite la página de Odepa.cl donde puede encontrar los precios de los mejores artículos de temporada y en el diario Las Últimas Noticias los días lunes aparece un suplemento que se llama ‘mercado mayorista’ que es bien interesante”, destacó el experto financiero. “Viene con muchas ofertas mayoristas para consumidores finales con precios bien interesantes”, aseguró.

Cambios en la ley

“Un consumidor informado es un consumidor empoderado y que puede ser más exigente con sus derechos“, fue una de las primeras apreciaciones que entregó el experto en el programa.

“En diciembre se hizo una gran modificación a la Ley del Consumidor. Algunos cambios empezaron a regir desde diciembre y otros en marzo de este año. Pero lo que vimos en el cyber day por ejemplo, es que los principales reclamos van contra el retail y ciertas industrias”, comentó Guzmán.

“Uno de los cambios principales es el tema de las garantías. Lo que pasó en el cyber day (…) es que el Sernac chequeó que casi el 75% de las empresas que participaban no estaban respetando los derechos del consumidor. Si el consumidor no sabe sus derechos, no tiene idea de que lo pasaron a llevar”, destacó el también profesor universitario.

“Entonces hoy día hay dos cosas bien importantes. Existe lo que se llama la garantía legal, la cual funciona si el producto que tú compraste falló, no funciona, le faltan partes, está defectuoso, viene deteriorado, dañado o no sirve para lo que te vendieron que servía. Tú tienes derechos que son 6×3″, comentó Guzmán.

La periodista se sumó y explicó en lo que consisten estos derechos: “Durante seis meses te tienen que ofrecer la devolución del dinero, el cambio del producto o la reparación gratuita pero tú decides, tú eliges. No te pueden obligar a escoger”.

“Dos cosas importantes. Primero, seis meses a contar desde el día que tú recibiste el producto. Normalmente esto es para compras presenciales así que probablemente el mismo día que lo compraste. Y lo segundo, tú decides si quieres devolución u otra”, detalló el experto.

“Otra recomendación. Por favor, compre en el comercio establecido. Si compra en comercio informal podría ser falso, robado, imitación o es de mala calidad“, añadió Guzmán.

“La Ley del Consumidor rige para todo el comercio establecido que está inscrito con iniciación de actividades en Impuestos Internos y que te entrega productos y servicios. Es para todo”, afirmó.

“La ley dice que la garantía legal no corre por si no te gustó el producto o no te quedó bien la prenda que después te la probaste en la casa o no le gustó a tu pareja. No, no corre. Porque en el fondo la empresa te vendió algo y tú lo aceptaste y el producto estaba en buenas condiciones”, puntualizó.

“Ahora, voluntariamente algunas empresas tienen tickets de cambio (…) No están obligadas. Es voluntario en las compras presenciales“, mencionó. “En la compra por comercio electrónico sí existe el derecho a retracto”, remarcó.

“Usted tiene 10 días desde el día que recibió el producto en su domicilio para retractarte sin explicar razones (…) Y si la empresa, cuando me lo vendió no me mandó el contrato respectivo, ese plazo se extiende a 90 días”, agregó Guzmán.

“Cuando tú reclamas por una garantía tú no estás obligado a llevar todos los envoltorios del producto. Pero en el caso del retracto yo lo debo devolver con todo su envase (…) Las marcas tienen sus propias políticas de garantía también”, concluyó.