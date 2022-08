La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a las organizaciones sindicales Central de Trabajadores de Chile (CTCh), Unidad Nacional de Trabajadores (UNT) y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) llegaron el pasado martes hasta las oficinas del ministerio del Trabajo para presentarle a la ministra Jeannette Jara una propuesta para avanzar en la reducción de la jornada laboral.

Juan Sutil, presidente de los empresarios, aseguró que hoy existen “las condiciones para avanzar (en la reducción) con la adaptabilidad que corresponde, grados de flexibilidad, aunque no sea una buena palabra para algunos, y con gradualidad en su implementación”.

En concreto, apuntaron a cinco años de gradualidad para su implementación. Ello, considerando, a juicio de Sutil, que “hay sectores que les afecta, algunos más, algunos menos. Tenemos que buscar la manera de ir haciéndolo, obteniendo un beneficio para los trabajadores, pero también obteniendo beneficios de largo plazo, sostenibles y sustentables en el tiempo”.

La acción fue valorada por la ministra Jara, quien apuntó a “un diálogo” y “un proceso de escucha atenta”. Pero para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los plazos de gradualidad deben ser conversadas con las organizaciones sindicales.

Sobre el tema profundizó este miércoles el presidente de la CUT, David Acuña, en conversación con ADN Hoy.

Rol de trabajadores

“Este foro nace en el Gobierno de Piñera”, asegura de entrada Acuña. Luego agrega: “De hecho, ellos no estaban de acuerdo con la jornada, sino con una de 41 horas. Nosotros celebramos que estemos de acuerdo. Si no estuvimos ahí es porque no tenemos coincidencia en algunos temas”.

Así, por ejemplo, el líder gremial asegura que ante la propuesta de flexibilidad hoy “con un Código del Trabajo que hoy es hiperflexible no da más, porque flexibilidad es sinónimo de precariedad. Entendemos que hay empresas que pueden adquirir este régimen de manera inmediata (cuando se entregan sellos de 40 horas). Hoy las organizaciones sindicales, a través de las jornadas excepcionales, son partícipes de los mejoramientos de jornada que pueden ser parte fundamental del acuerdo”.

La propuesta de la CUT es que se constituyan mesas técnicas divididas pro sector. “Hay sectores como la minería o la banca cuyos procesos no se adaptan a las 40 horas. Entonces a través de las jornadas excepcionales pactadas con las organizaciones sindicales pueden mejorar esto. Nosotros entendemos que debe existir una gradualidad, que hay distintas empresas y distintas realidades. Ahora, no sé si la gradualidad es a cinco años. Es materia que debemos ir conversando”, apuntó.

Con todo, los argumentos circunstanciales (no es el momento), según el presidente de la CUT, son reiterativos: “nunca es el momento. Cuando hay mucha bonanza, el salario mínimo tampoco creció como debiera haber crecido. Tengamos en cuenta que hoy, cuando hablamos de pensiones, uno de los grandes problemas son los bajos sueldos (…) sabemos que ha crecido la informalidad, pero la de hoy no es tan dispar a la de unos años atrás que era del 27%, 28% (…) Todo lo que hemos ido conversando con el tiempo hoy sabemos que se puede ir concretando. Esto nace a través de muchas conversaciones”.

Así las cosas, en la CUT no creen en la flexibilidad, porque “es sinónimo de precariedad“. Además, criticaron la no utilización de las instancias formales para plantear este tema, como lo es el Consejo Superior Laboral. Y si existe coincidencia en la gradualidad, no creen en la agrupación que sean cinco años para implementarla. Tampoco que “bajar la jornada viene con no bajar las remuneraciones. Esperamos que todo esto debe fortalecer el empleo”.

“Con 40 horas se habla también de productividad. Nos decían(los empresarios): ‘que se trabaje en menor tiempo, con menor costo’. Porque el costo de mano de obra siempre pretenden reducirlo y dando más funciones (…) El trabajo se ha ido precarizando. Cuando se habla de flexibilidad, es precarizarlo. Necesitamos normativas claras para ir mejorando las condiciones. Cuando apuntamos a generar mejores sueldos y remuneraciones, también lo hemos dicho: que debe haber gradualidad porque tiene que haber avanzabilidad para que no se generen pérdidas de empleo ni disminuciones en los costos de trabajo. Entendemos los procesos de cambio y por eso hemos planteado la gradualidad y hemos planteado que tenían que escuchar a los actores”, concluyó.