Juan Sutil tras publicación del IPC de julio: “Chile era un país con mucha estabilidad, pero la hemos perdido”

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el IPC correspondiente al mes de julio, revelando un alza del 1,4% y anotando una inflación acumulada de 13,1% en los últimos 12 meses.

Sobre estos números se refirió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “leo estas cifras como una mala noticia, porque una de las cosas que más impacta al ingreso de la familia es perder su poder adquisitivo a través de la inflación”.

“Chile era un país con mucha estabilidad, que la habíamos conquistado por muchos años, pero hoy día la hemos perdido, y eso dice relación con situaciones internas y externas“, agregó.

En ello, el líder gremial manifestó que “cuando se miran las proyecciones que hace el Banco Central o economistas, ya se proyecta para el 2023 una caída del 0,5 hasta el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso simplemente es recesión. Si a eso le sumas el proceso inflación, se produce este fenómeno de estanflación”.

“El hecho de no crecer significa que no tenemos mejores empleos, no tenemos generación de inversión. También hay que pensar que las cifras que se anuncian para este año es una caída del 4,5% de la inversión respecto a años anterior, y para el 2023 esto sigue con un 3,5%”, prosiguió Sutil.

Cambio en la valoración al ministro Mario Marcel

Por otro lado, Juan Sutil indicó que cambió su percepción y valoración del ministro de Hacienda Mario Marcel, afirmando que “no se ve una preocupación en el equipo económico de este Gobierno de estar activamente trabajando con el sector empresarial, con los gremios, empresas, en buscar la manera de avanzar en más y mejores proyectos. Eso, en mi larga trayectoria empresarial, es primera vez que veo menor preocupación o sencillamente no hay preocupación en promover más inversión“.

Además criticó el proyecto de reforma tributaria. “Tenemos una combinación de autoridades de Gobierno que no están poniendo el foco en la importancia que significa generar condiciones habilitantes para generar empleo, inversión y desarrollo, eso lo vemos con la inestabilidad del proceso constitucional. Lo vemos también con la inestabilidad respecto a todas las reformas que está planteando el Gobierno, especialmente la reforma tributaria, que no tiene ningún capítulo de inversión, generación de empleos, estabilidad a largo plazo. Tampoco tiene un capítulo respecto a la defensa del contribuyente, entonces estamos viendo que el Gobierno tampoco está colaborando“, sostuvo.

Finalmente, Juan Sutil declaró que “creo que no hay nadie, menos yo, que no comparta que Chile debe ser un Estado social de derecho, pero eso no es suficiente para establecer que por ciertas circunstancias en Chile no haya oportunidades o crecimiento”.