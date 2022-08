El dólar continúa con su tendencia a la baja, tras las medidas anunciadas por el Banco Central y este 01 de agosto se mantiene bajo la línea de los 900 pesos. En tanto, el cobre continúa su repunte.

Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa abrió esta jornada en los 895,5 pesos, pero minutos después registró una pequeña alza y posicionándose en los 898,4 pesos a las 8:37 horas.

Sin embargo, el dólar continuó sus movimientos este 01 de agosto y bajó a los 896,50 pesos a las 8:58 am, para establecerse en los 896,55 pesos cerca de las 09:16 horas.

En tanto, el cobre continúa su repunte en la Bolsa de Metales de Londres, registrando este lunes una variación positiva de 1,67%, llegando a los 3,597 dólares la libra, 0,059 más que el pasado viernes.

Precio del cobre BML, 01 de agosto:

US$ 3,597 la libra (US$ 7.930,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,67 %

Promedio 2022: US$ 4,275 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) August 1, 2022