El dólar continúa con sus movimientos en el mercado nacional y si bien cerró en los 910 pesos el pasado miércoles, este jueves 28 de julio abrió con una pequeña alza. Mientras el cobre continúa con su repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa estadounidense inició el día en los 911 pesos, para descender a los 907,20 pesos a las 9:10 horas.

Pero el dólar continuó subiendo este 28 de julio y llegó a los 915,25 pesos, para luego disminuir su valor, marcando los 914,50 pesos a las 9:49 am.

Este precio de la divisa norteamericana muestra una diferencia de 4 pesos más en comparación a los 910 pesos en los que cerró el pasado 27 de julio.

En tanto, el cobre continúa el repunte de su valor en la Bolsa de Metales de Londres, registrando una variación diaria positiva del 2,12 %, quedando en 3,498 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 28 de julio:

US$ 3,498 la libra (US$ 7.712,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,12 %

Promedio 2022: US$ 4,285 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 28, 2022