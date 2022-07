Este martes 26 de julio el dólar abrió nuevamente a la baja y registró un descenso cercano a los 10 pesos en comparación al pasado lunes. Mientras que el cobre mantiene su repunte en la Bolsa Metales de Londres.

De acuerdo a la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa norteamericana inició el día con un valor de $927 a eso de las 8:04 de la mañana, para luego subir su precio y llegar a los $930 a las 8:10 am.

Pero el dólar continuó fluctuando este 26 de julio y descendió en su precio para marcar los $921 a las 9:35 horas, para luego registrar una nueva alza y quedar en los $922,60 a las 9:58 horas.

Con este precio, la moneda estadounidense muestra una diferencia de menos 12 pesos en comparación a los $934,15 en los que cerró la divisa el pasado 25 de julio.

En tanto, el cobre continúa repuntando en su valor en la Bolsa de Metales de Londres, registrando una variación diaria positiva de 1,93 %, quedando en 3,443 la libra, 0,065 dólares más que el pasado viernes.

Precio del cobre BML, 26 de julio:

US$ 3,443 la libra (US$ 7.591,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,93 %

Promedio 2022: US$ 4,297 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 26, 2022