Durante el miércoles, el dólar llegó a $1.000. Si bien el alza fue mundial, existen factores que hacen que en el país el máximo histórico tenga otra interpretación: una reforma tributaria ad portas de ser discutida; una incertidumbre política de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre; y una influencia extranjera importante.

De eso conversó este jueves el economista Alejandro Alarcón con ADN Hoy.

“Según mi experiencia, no es posible cambiar la trayectoria del dólar cuando hay dos factores fundamentales que están afectando. Por lo tanto, la intervención (del Banco Central), que puede ser efectiva o puede ser mensaje, cuando hay una tendencia que se está marcando, es difícil que pueda ser cambiada. Ahí vamos derecho, sencillamente, a que los impactos en la población para quienes tienen menos ingresos se implementen”, señaló de entrada el experto.

Ante estos hechos, el alza del dólar llegando incluso a $1.000 “sí afecta: muchos insumos están denominados en dólares. A través de esa cadena afectan los productos finales. Uno muy evidente es el pan, que es afectado por el precio de los insumos que hay que traer al país”.

Podría cambiar la situación en septiembre próximo, cuando se sepa el resultado del plebiscito. Pero la incertidumbre política no es el único factor, a juicio de Alarcón: “El ambiente de inseguridad hace que la gente vaya a resguardarse en ciertos activos”.

Con todo, la presentación de una reforma tributaria y su próxima discusión en el parlamento es, a su juicio, al menos osado: “Yo no lo habría hecho en este momento. No conozco países que no estén encaminados a la recesión y que opten por la reforma tributaria. Es muy riesgoso. Tengo la esperanza que tendremos más tiempo para sopesar esto cuando entre a discutirse en el parlamento y haga una pausa conveniente, para que no tengamos los impactos de los tributos con una recesión ad portas (…) Tenemos la economía con problemas”.