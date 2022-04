Este 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento. Por este motivo fue que Leo Meyer, de la Academia de Emprendedores, conversó este sábado con el ministro de Economía, Nicolás Grau.

El diálogo tuvo como agregado el plan Chile Apoya, un paquete de medidas intersectoriales de reactivación económica anunciados por el Ejecutivo para enfrentar el escenario tras las medidas más restrictivas de la pandemia.

En esta oportunidad, el titular de la cartera aterrizó la propuesta gubernamental y adelantó de qué forma guiarán los apoyos: “El foco está en los acceso a financiaciones vía Sercotec y parecidos. Nosotros prontamente, en conjunto con Corfo, lanzaremos prontamente una experiencia que lanzó el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que se llaman Mesas ejecutivas”.

“Son espacios donde se junta el sector privado con el público, coordinados por Corfo, donde se identifican cuellos de botella para el sector. Los cuellos de botella deberían ser identificados en tres o cuatro meses y el compromiso del sector público es resolverlos, porque tienen que ver con coordinaciones público-público. Son mesas acotadas, no se discute inversión de infraestructura; esto es bien al callo. Es muy probable que lo hagamos en turismo y es muy probable que abordemos las industrias creativas (…) El sector privado identifica el problema con la información que tienen y el sector público le da prioridad política y coordinación para resolverlos. Así, las empresas de menor tamaño debieran verse beneficiadas por esto”, acotó Grau.

Hoja de ruta

La primera del ministro Grau en la cartera fue de reuniones “con todo el gremio de turismo, que es básicamente pura Mipyme. Después me junté con todo el entorno de Plaza Italia, los que han sido afectados por los casos de violencia desde el Estallido en adelante; y después me junté con gremios de Mipyme del sector de Valparaíso”.

En esas conversación pudo compartirles lo que será la forma de trabajo del nuevo Gobierno: “La construcción de mesas técnicas y ver cómo funciona el plan Chile Apoya, ver qué funciona y qué no, y otros equipos técnicos más permanentes que tienen que ver con cambios legales de corto y largo plazo. Y por último les propusimos armas mesas regionales para llevar los cambios a todo el país.

“Queremos hacer una ley corta, miscelánea, que sea un apoyo a las Mipymes y una es la del pago a 30 días de las Mipymes”, acotó Grau. Luego añadió: “Veo bastante acuerdo, transversal, para moverse en esta dirección. Estamos en eso. Con certeza puedo decir que esta es una ley que debiéramos mandar el primer semestre, que son cambios menores pero que pueden hacer diferencias a las Mipymes. Es parte del plan Chile Apoya. Además haremos cambios en tema de Fogape”.

En aspectos generales, parte de los objetivos a la cabeza de la cartera será “lograr que se genere una heterogeneidad productiva: hay que hacer un esfuerzo para que los distintos espacios de la productividad del país se encadenen con los grandes empresas”.

En lo particular, hay dos líneas que Grau potenció entrando al ministerio: primero, las prioridades de InvestChile (encargados de traer inversores al país) para que desde ahí se puedan encadenar esas grandes empresas con Pequeños y Medianos empresarios nacionales; y segundo, la innovación promovida desde la Fundación Chile, con Pablo Zamora (ex Not Co) a la cabeza del organismo (si así lo resuelven sus directores).

Puedes revisar toda la entrevista a continuación: