Economista abordó proyecciones para este 2022: “La mirada que está teniendo el mundo de Chile es mucho más positiva que la de los agentes locales y el gran empresariado”

El escenario económico se toma la agenda en un año como este, en el que cambia la administración del Estado, la pandemia no cesa y por si fuera poco, la tensión internacional sube. Factores todos que inciden en las proyecciones y las expectativas, y que fueron abordados por el economista y consultor Osvaldo Rosales, en ADN Hoy.

Durante el martes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, vaticinó una sucesión gubernamental con proyecciones del crecimiento de hasta el 4%, lo que para Rosales “llama la atención el número que plantea, toda vez que la estimación oficial de Hacienda sigue siendo 2,5%. Ojalá lo justificara más”.

“Las expectativas económicas del conjunto de los bancos y la gente de inversión habla de un crecimiento promedio de un de 2,6%. Miré esa encuesta y el rango es muy amplio: va desde 1,4% a un 4%. Lo interesante es que el 4% es aportado por bancos internacionales. La mirada que está teniendo el mundo del momento político que está viviendo Chile es mucho más positiva que la de los agentes locales y el gran empresariado”, distinguió Rosales.

Por lo pronto, el Banco Central, sin el liderazgo del futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, deberá anunciar hoy el aumento en la tasa de interés. Los entendidos apuntan a una subida de 125 puntos base, lo que resultaría en un total de 5,25%. Toda una contradicción, a juicio del economista: “Evidentemente hay un conflicto que se evidenció en la reunión del grupo de política monetaria: la sugerencia de subir las 125 puntos bases no fue unánime. Otros plantearon que subiera 100 puntos bases, que en mi opinión sigue siendo muy alta. El propio grupo de política monetaria dice que la desaceleración económica será más fuerte el segundo semestre y por ende, dicen ellos, sugieren acentuar el carácter contractivo de la política monetaria y subir los 125 puntos bases”.

“En mi opinión es contradictorio, porque sabemos que el rezago en la política monetaria opera en torno a dos o tres trimestres. Por lo tanto lo que están pidiendo es una contracción adicional”, agregó.

Este escenario impulsado por el Banco Central considera el escenario inflacionario global, según Rosales: “En Estados Unidos es del 7% (la inflación), en la eurozona es del 5% e incluso en Alemania es del 5,3%. Es un tema global de demanda. El año pasado hubo asuntos de demanda como el IFE y los retiros que no tendremos este año. Vamos a tener una contracción del gasto público muy considerable. (Un 22% de recorte). No vamos a tener una inversión del gasto privado como el año pasado”.

“Es evidente que la política inflacionaria tiene que seguir funcionando y seguir en la agenda. Peor hay que considerar que es un tema global, que hay factores de oferta y demanda que son internacionales también por la disrupción en las cadenas de suministro, o por la evolución del dólar que está muy asociado a factores geopolíticos, muy presentes hoy por la tensión entre Rusa y Ucrania; y por último, no olvidemos que el covid no nos deja. En Estados Unidos hasta antes de ayer teníamos un millón 10 mil contagios diarios, lo que genera escasez de mano de obra en algunos sectores y termina repercutiendo en la economía”, desglosó el economista.

Con todo, a juicio del también consultor, “el clima de acuerdo sembrado por el Presidente electo va a dar sus frutos. La aprobación virtual de la PGU va en la misma dirección. Espero que podamos tener un acuerdo del pacto tributario sugerido por el Presidente Boric y podamos ir construyendo financiamiento permanente para reformas estructurales que son urgentes”.