Presidente de la Asociación de Bancos aconsejó tomar créditos hipotecarios lo antes posible: “Las tasas van a seguir subiendo”

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, lanzó un diagnóstico no muy auspicioso en lo que a acceso a créditos hipotecarios respecta: “Hoy día, en perspectiva, nuestra mirada es que las tasas van a seguir subiendo y por lo tanto, diría yo, si está en las condiciones de tomar un crédito, hágalo prontamente”, aconsejó el líder gremial en entrevista con ADN Hoy.

Esto, con una auguro de fuerte inflación y propuestas de políticas monetarias en las propuestas de candidatos presidenciales que son, a su juicio, inconsistentes.

Según los registros de Mena y la propia Abif, “hace un año logramos la tasa más baja de la historia, cuando los créditos hipotecarios estaban con UF +2 o incluso menos, y eso nunca se vio en Chile, nunca otro país lo tuvo en Latinoamérica. El gran desafío es volver a obtenerlo”.

Pero existen al menos dos dificultades actualmente, a juicio del líder gremial, que complican el escenario: “somos más pobres, el país es más pobre; y el segundo es que somos más riesgosos, tanto que Chile ha superado el riesgo del Perú”.

“Somos más pobres porque estamos más endeudados, por ejemplo, pero además, los efectos de los retiros acumulados ha sido un golpe extremadamente duro porque, le recuerdo, los bancos prestamos según qué inversionista nos compre documentos o depósitos, de manera que la casilla que compre a 30 años y a uf -porque así es como nos financiamos: alguien nos tiene que prestar en un tiempo y en una moneda-, pero esa casilla no existe. No hay inversionistas. Necesitamos que existan inversionistas para comprar cuadrar los tiempos y la moneda“, explicó Mena.

Hoy en día los bancos no están en condiciones de “financiar a tasa fija a largo plazo”, reveló Mena. “El hecho que esto baje en plazo y la tasa suba, hace que el dividendo suba sustantivamente. Eso implica que los bancos hagamos una multiplicación y decimos: ‘su renta tiene que estar tres o cuatro veces el monto del dividendo’. Eso implica que personas jóvenes y empresas que necesitan invertir a largo plazo, tienen esta dificultad”, agregó después.

Si bien la tasa del Banco Central es negativa, ello tiene mayor incidencia en los créditos de consumo a corto plazo; en lo que a largo plazo respecta, “es una situación que no veo posible revertir”, vaticinó José Manuel, agregando que a esto se agrava además “si no hay opciones claras y consistentes de política monetaria que nos permitan ser el país que teníamos”.

“Hay que ser consistente en políticas públicas. No da lo mismo las ofertas que los candidatos hagan. Y segundo, hay que trabajar especialmente para reconstruir un mercado de ahorro a largo plazo. ¿Quién ahorra a 20, 30 años? Hasta ahora han sido principalmente AFP, compañías de seguro y algún privado, algún familión que puede estar comprando a esos plazos. Si ese mercado no es trabajado consistentemente como país, porque requerimos ahorro, no vamos a tener esa posibilidad de lo que alguna vez tuvimos. O vamos a tenerlo con tasas variables”, concluyó el presidente de la Abif.