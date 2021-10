Economista por retiros del 10%: “Muchos parlamentarios quieren destruir el sistema de pensiones y apoyar sus campañas políticas”

Esta semana nuevamente el proyecto de cuarto retiro retomará su discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde los parlamentarios ya advirtieron que si no hay cambios en la iniciativa, esta no se aprobará por no contar con los votos necesarios.

Sobre este tipo de proyectos que buscan un retiro desde los fondos de pensiones se refirió el economista Alejandro Alarcón, quien en conversación con Radio Futuro sostuvo que estas medidas solo sirven para las “campañas electorales personales”.

“Veo a la izquierda poco sensible al momento de hablar de inflación, Boric lo dijo en el debate, pero la derecha pone mayor atención a este fenómeno. El Banco Central aplica los frenos para detener esta alza de precios, pero por parte del próximo presidente, yo no veo a los candidatos presidenciales motivados, porque no basta con tener percepciones de otros países, hay que estudiar muy bien nuestra situación país“, agregó.

Asimismo, el economista sostuvo que “muchos parlamentarios quieren ayudar a la gente pero también quieren destruir el sistema de pensiones y apoyar sus campañas políticas“.

Por otro lado, Alarcón también comentó el tema de la inflación. “En los números veo una trayectoria empinada de la inflación, donde se apunta al 6% a fin de año. Aún no sabemos bien porque actúa con mucha variación, pero viene otra en octubre que puede llegar al 1% mensual, lo que es malo”, indicó.

“Es un impuesto muy regresivo, donde afecta a las personas de menos recursos y la economía se sobrecalienta. Hay que poner atención, porque es una política pública muy mala el cuarto retiro”, cerró Alejandro Alarcón.