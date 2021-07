Tus Finanzas Familiares: ¿Qué es la “infidelidad financiera” y cómo puede afectar una relación de pareja?

En un nuevo capítulo de Tus Finanzas Familiares, Krishna de Caso y Alejandro Guzmán abordaron un tema que lleva un concepto muy utilizado en las relaciones interpersonales, pero que también se aplica en la economía del hogar: la “infidelidad financiera“.

¿De qué se trata? “Mantener un hogar feliz no siempre es fácil, y sobre todo cuando se trata de crédito, del manejo del dinero y cómo lo ocupamos”, explicó Guzmán. “Una parte complicada de los conflictos en las parejas es la diferencia por dinero“.

Por ejemplo, cuando uno tiene deudas y no se sabía, así como dinero guardado, o cuando se gasta mucha plata y después no alcanza. También ocurre que uno de los dos queda cesante y hay que llegar a un acuerdo para ver cómo sostener al otro. De hecho, el manejo financiero suele ser una causal de divorcio.

“Entonces uno de los temas clave es que las parejas estén en la misma sintonía financiera. Así como cuando dices ‘oye, con mi pareja tenemos proyectos de educación de mi hijo’, es importante tener lo que se llama sintonía financiera”, subrayó Guzmán.

A lo que De Caso complemento que “es fundamental que una pareja cuando decide iniciar una vida juntos, no es que tenga que ponerse de acuerdo en cómo van a vivir el resto de la vida, pero hay ciertas cosas que uno debería conversar antes de iniciar un compromiso, como si es que queremos tener hijos, la educación de los hijos y el tema de las lucas, porque no hay una receta universal”.

También se revisaron las preguntas de las y los auditores, sobre temas como la Ley de Herencias y sus alternativas, y el alza en el precio de productos como el yogurt sin lactosa y los alimentos para mascotas.

