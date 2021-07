Catalina Littin: “Nunca la pobreza por ingreso había perdido su tendencia a la baja como lo perdió durante la pandemia”

El lunes 5 de julio se dio a conocer la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), la cual reveló que tras 20 años, la pobreza aumentó en Chile debido a la crisis económica por el covid-19.

Según el análisis, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza. Sobre este tema conversó Catalina Littin, directora ejecutiva de la fundación Superación de la Pobreza y Servicio País, quien en ADN Hoy ratificó que la actual crisis económica ha sido una de las peores junto a la de 1982.

“Hace unos años vimos las crisis subprime, la crisis asiática, y nunca la pobreza por ingreso había perdido su tendencia a la baja como lo perdió durante la pandemia“, señaló.

“Chile desde 1990 había venido sostenidamente bajando la pobreza por ingreso. Hemos corregido la línea de la pobreza, el monto que le asignamos, pero, con todos los instrumentos que quieras medir, la pobreza por ingreso ha bajado“, aseguró Catalina Littin.

De igual forma, Littin aprovechó la instancia para explicar cómo se mide la pobreza por ingreso. “La pobreza por ingreso se construye poniéndole un valor a una canasta básica de alimentos y a una canasta no alimentaria, donde está la telefonía y otros servicios necesarios, y a eso se le asigna a un valor”, detalló.

Asimismo, la directora ejecutiva de la fundación Superación de la Pobreza y Servicio País sostuvo que es complicado recuperar los empleos que han sido suprimidos por el sistema, y que esta situación afecta en mayor medida a las mujeres.

“El crecimiento siempre es importante y fundamental para la superación de la pobreza y del desarrollo. Creación de empleo sí, pero no cualquier empleo, porque justamente lo que vimos es que no es fácil recuperar las plazas de empleo que son eliminadas del sistema”, indicó Littin.

“Esta realidad afecta mucho más a las mujeres porque son sus puestos de trabajo los que no han vuelto a ofertarse“, afirmó.

Uno de los análisis que dejó el informe del INE fue que algunos no buscan empleo por la percepción de las personas “de perder los beneficios que está entregando el Estado”.

Sobre esto, Catalina Littin afirmó que “yo no creo que eso sea exactamente así. Yo creo que tiene que ver con las condiciones laborales y las condiciones de salud, quienes son las personas que más han muerto y que más se han enfermado, son las personas con mayores precariedades del país”.

“También hay que ver si los sueldos son los mismos de antes de la pandemia o son más bajos“, sentenció.