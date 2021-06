Cámara Nacional de Comercio: “Demos los pasos para ir abriendo con las medidas de resguardo de salud”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, rechazó la idea del Colegio Médico de cerrar todo el comercio no esencial por tres semanas como parte de la propuesta presentada al Gobierno para cortar el contagio de covid-19.

“Hemos visto que no ha sido una buena opción los cierres. Las cuarentenas no han dado el fruto que la autoridad y nosotros, como personas, habíamos esperado. Una medida así lo única que va a hacer es ponerle la lápida a muchos comercios que hoy ya no tienen ninguna opción”, dijo en ADN Hoy.

El dirigente afirmó que más ayudas económica “siempre serán bienvenidas”, pero recalcó que “con estas medidas de cierre total que se han planteado, van a terminar de morir muchas empresas y muchas personas van a quedar sin trabajo”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio abogó por encaminarse hacia la apertura de la actividad. “Demos los pasos para ir abriendo con las medidas de resguardo de salud para las personas, pero que también pongamos el desarrollo de la actividad de cientos de miles comerciantes que hoy están mirando el futuro muy negro”, dijo.

“El sector nuestro ha tomado, de la mano de la autoridad, todas las medidas para que las personas puedan concurrir al comercio de manera segura”, agregó.