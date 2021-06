Ministro Lucas Palacios sobre precios de combustibles: “En los próximos meses puede empezar a morigerarse”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a las positivas proyecciones del Banco Central en el último Informe de Política Monetaria (IpoM), correspondiente a junio de 2021, para la economía chilena, donde elevaron el rango entre de 8,5% y 9,5%, pero también indicaron que existe una mayor presión inflacionaria, que en promedio durante 2021 sería de 3,9% y 2022 de 3,8%.

“Siempre cuando hay inyección de liquidez hay un aumento del gasto que puede generar una presión inflacionaria, pero hasta el momento lo hemos visto moderado. La inflación que acabamos de conocer de 0,3%, el mes anterior, está dentro de las expectativas”, sostuvo en ADN Hoy.

Pese a esto, el titular de la cartera afirmó: “Pero efectivamente cuando existe una reactivación económica con inyección de liquidez existe coyunturalmente una presión de precios al alza, sobre todo de consumo, que son consumo doméstico no durable”.

Asimismo, destacó que “también estamos viendo una reacción positiva por el lado de la producción, es por eso que en el último mes algunos alimentos comenzaron a bajar de precio y de alguna manera se han estado estabilizando”.

Ministro Lucas Palacios sobre combustibles

Sin embargo, “no pasa lo mismo con los combustibles“, dijo. “Chile es un país importador neto, por lo tanto, tiene que ver con la presión de precios al alza a nivel internacional. Tenemos un sistema de estabilización de precios, que es el Mepco, que solamente mitiga el impacto, no lo elimina completamente”, señaló.

“Ahí ya hemos visto varias semanas, veinte y tantas semanas, un incremento sustantivo en el precio del combustible, que nosotros pensamos que después en los próximos meses también puede empezar a morigerarse“, agregó.

Pandemia y AFP

Por otra parte, el ministro Lucas Palacios reconoció que durante la pandemia por el covid-19 “efectivamente hemos hecho uso de los ahorros fiscales y del endeudamiento fiscal y eso significa una mochila para más adelante“.

“Todo lo que estamos generando ahora en materia de apoyo a las familias y reactivación de las pymes, que es muy sustantivo, de alguna manera vamos a tener que buscar la manera de financiarlo hacia futuro, eso va a tener que ser con impuestos y mayor productividad“. añadió.

Mientras que sobre un cuarto retiro de fondos de las AFP manifestó: “Creo que cada vez tenemos más herramientas para mitigar el efecto que la pandemia ha generado en las familias y pequeñas empresas”.

“Pienso que no tenemos que seguir echando mano al bolsillo de las pensiones, sino que al revés, nuevamente poner sobre la mesa el debate respecto de cómo mejorar las pensiones, no seguir haciéndole un hoyo que después no vamos a saber cómo llenar”, concluyó.