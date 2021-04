Apple tendrá que pagar 2.500 millones de pesos a usuarios chilenos por prácticas que reducirían el funcionamiento de teléfonos móviles

Durante este martes la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), confirmó que logró llegar a un acuerdo con Apple para que la compañía estadounidense cancele un total de 2.500 millones de pesos a usuarios de nuestro país, esto, debido a la demanda colectiva por prácticas que reducirían el funcionamiento de los teléfonos móviles.

La demanda en contra de la empresa comenzó en diciembre de 2018, luego que la tecnológica reconociera que, con sus actualizaciones, algunos equipos envejecían de manera más rápida.

En total fueron 150 mil los usuarios que interpusieron su firma en la denuncia colectiva y cada uno de ellos deberá recibir una indemnización de 126 mil pesos.

Cabe consignar que se interpuso que los modelos afectados eran los iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017.

Según especificó Odecu, este miércoles entregará más detalles al respecto, aunque adelantaron que la medida también beneficiará a quienes no se hayan inscrito previamente, con un total a repartir de 3.4 millones de dólares.

Además, explicaron que el objetivo de la causa presentada era cautelar el interés colectivo de quienes compraron estos smartphone.