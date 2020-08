Ministro Briones:” Acá la reducción del desempleo no va a ser automático, va a ser lento”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversó con ADN Hoy, en donde se refirió a los efectos que ha tenido el coronavirus Covid-19 en la sociedad a nivel de empleo, afirmando que la puesta en marca del país no será un proceso fácil.

“No será un proceso automático. Acá la reducción del desempleo no va a ser automático, va a ser lento“, afirmó, apuntando a que en las familias hay mucho dolor, pero no solamente por la falta de ingresos, sino que también por la falta de dignidad.

Briones manifestó que el proceso va a requerir de mucho esfuerzo, no solo por parte del Gobierno, por lo que será un desafío inédito en la historia del país.

Además, expresó que “este desempleo, se absorbe en la medida de que el país tenga un agenda de crecimiento en el mediano y largo plazo“.

Por otro lado, el ministro destacó el plan paso a paso, que contempla una inversión de USD $34.000 millones.

Por otro lado, Briones no se expresó con respecto a su postura en torno al futuro plebiscito, luego de que se informara que hay 10 secretarios de Estado que están por el apruebo, mientras que otros siete por el rechazo; argumentando que el Presidente Piñera les solicitó presindencia en torno al tema.