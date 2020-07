Depósito del 10% de las AFP no influirá en el cupo de la tarjeta Cuenta RUT

A horas de que comience el proceso para retirar fondos de las AFP, en el contexto de la pandemia por el Covid-19, hubo dudas en torno a la Cuenta RUT de BancoEstado. Este tipo de producto cuenta con ciertas características, tales como cobros de comisión por giros o transferencias a otros bancos y límite de cupo de compra y depósito.

Para aclarar esta información, el presidente de la entidad, Sebastián Sichel, indicó que el depósito del retiro de fondos “no va a influir en el cupo disponible de su Cuenta RUT”.

“Por ejemplo, las cuentas tienen disponible un cupo para depósitos de $2 millones. No importa cuánto le llegue de la devolución del 10%, no va a tocar esos $2 millones“, afirmó Sichel a través de un video.

Agregó que “por ejemplo, si usted recibe $1 millón, va a seguir con los $2 millones disponibles. Si recibe $2 millones, va a seguir con los $2 millones disponibles. ¿Para qué? Para que no afecte los depósitos que usted pueda recibir de otros lugares que no sean de este 10% y no afecte su capacidad de usar la cuenta RUT“.

“Además, implica que no hay tope para lo que le pueda depositar la AFP, hasta los $4.300.000 que podría solicitar. El cupo se mantiene igual”, subrayó Sichel.