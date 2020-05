Ricardo Ibáñez: Estuvo mal entregarle la administración del crédito COVID-19 a la banca

Ricardo Ibáñez, socio fundador de Grupo Defensa, conversó en La Prueba de ADN acerca de la implementación del crédito COVID-19 para ayudar a las empresas a solventar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

“No se está legislando para las Pymes”, explicó el abogado de Defensa Deudores advirtiendo que por las condiciones como estar en Dicom “hay 75 mil empresas que están fuera de cualquier tipo de financiamento“.

El abogado aseveró que muchas empresas le han compartido correos electrónicos donde los bancos explican a las Pymes que no son sujeto de crédito para el beneficio, y expresó que “estuvo mal el planteamiento de entregarle la administración de estos fondos a la banca, y no que el gobierno los reparta de una manera igualitaria y equitativa“.

“Tenemos 350 mil feriantes. ¿Sabes cuántos están bancarizados? El 10% (…) [Para el resto] no hay ninguna liquidez”, ejemplificó Ibáñez. “Si la banca no cree en el sistema económico que tenemos ¿de qué estamos hablando? Aquí no estamos hablando que el banco vaya a poner fondos propios. Hay una garantía estatal detrás”.