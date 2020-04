Ministro de Economía aseguró que no hay fecha definida para la reapertura del comercio

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseveró que no hay fecha definida para la reapertura del comercio en el país, además de que aclaró el fin que buscaba el protocolo de funcionamiento de los establecimientos.

El titular de la cartera explicó que lo anterior no da “chipe libre para nadie”, pues lo que se busca es evitar el contagio masivo por coronavirus Covid-19.

“Esto no significa que con esto (el protocolo) se autoriza o no la apertura de los centros comerciales y del comercio en general. No significa una apertura a tontas y a locas. No es chipe libre, para nada”, dijo.

Palacios añadió que “lo que hacemos con el protocolo es establecer restricciones, exigencias desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los recintos como para cada una de las tiendas y restricciones a los mismos clientes, para evitar los contagios cuando, paulatinamente, en fecha que no está definida, se vayan abriendo espacios en los determinados centros comerciales o comercio en general“.