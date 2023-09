¡Una completa locura! La nueva “Cámara Onboard” que estrena la F1 este fin de semana en el GP de Japón

Desde hace varias temporadas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se ha empeñado en acercar la experiencia de la Fórmula 1 a los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo y este viernes mostraron un nuevo avance con la nueva “Cámara Onboard“.

Si bien desde inicio de temporada introdujeron la “Driver’s Eye“, que muestra como se ven las carreras desde la perspectiva del piloto, ahora quisieron mejorar aún más la experiencia para los televidentes de la F1.

En medio de las prácticas en el Gran Premio de Japón, decimotercera carrera de la temporada, las redes sociales de la Fórmula 1 mostraron la nueva cámara, la que estuvo a cargo del piloto de Mercedes, Lewis Hamilton.

Mirando las imágenes, la perspectiva que entrega la cámara se asemeja a la del videojuego de la F1, éxito rotundo en el mundo gamer y los fanáticos. La cámara está situada encima del piloto y la vista es espectacular: se ve el horizonte, el circuito y las maniobras que haga el piloto en las curvas y rectas.

Twisting, undulating, and full of speed…

And that's just the camera! Enjoy a dynamic onboard lap of Suzuka, perched on the shoulder of @LewisHamilton 🎥#JapaneseGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/BDwZ92UNdy

— Formula 1 (@F1) September 22, 2023